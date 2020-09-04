Ankara Valisi Şahin'den sokağa çıkma yasağı açıklaması - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da Covid-19'dan dolayı sokağa çıkma yasağı getirilip getirilmeyeceğine ilişkin, "Şu anda öyle bir şey gündemde değil. İnşallah tersine çevireceğiz, bunlara ihtiyaç olmayacak. Sokağa çıkma yasağı zor bir durum, vatandaşlar buna iyi uydu. Biz bunu istemiyoruz. Kısıtlama olmadan da bunu tersine çevirmek mümkün. Önce tedbirleri uygulamaya koyacağız" dedi.

Ankara Valisi Şahin, Sincan'da yapılan korona virüs denetimlerine katıldı. Önlem alınmadığı takdirde sonuç alınmasının mümkün olmadığını ifade eden Şahin, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Tüm ilçelerde kapsamlı bir denetleme yapılacağını kaydeden Şahin, "Amacımız farkındalık oluşturmak. Topyekun mücadele örneğini göstermek amaç. İşimiz kolay değil. Ama bunu daha önce başardık ülke olarak" dedi.

Ankara'nın bugün gelinen aşamada olumsuz bir tablo çizdiğini ifade eden Şahin, "Ankara'nın lider olma sebebi virüsten. Ekiplerimizl Ankara genelinde denetimler yapıyoruz. Şu an faaliyetin ana konusu pozitif çıkan temaslıların izolasyonlarını sağlamak. Filyasyon tespitleri temaslıların tespit edilerek tedavilerine başlanması, izolasyon sağlamak, görev o. Birkaç koldan denetim yapıyoruz. Kıraathaneden iş yerine kadar tüm sektörü denetliyor ekiplerimiz. Biz ne yaparsak yapalım sonuç ve başarı her birimizin şahsen yapacakları olacak" diye konuştu.

Yeni kısıtlamaların gündemde olmadığını açıklayan Vali Şahin, "Şu anda öyle bir şey gündemde değil. İnşallah tersine çevireceğiz, bunlara ihtiyaç olmayacak. Sokağa çıkma yasağı zor bir durum, vatandaşlar buna iyi uydu. Biz bunu istemiyoruz. Kısıtlama olmadan da bunu tersine çevirmek mümkün. Önce tedbirleri uygulamaya koyacağız. Bakanlıkla istişare ediyoruz sürekli. Vatandaş için ileride ek tedbirler alınacaktır. Esnek mesaiye geçtik. Kurumlarda hamile, hasta olanlar idari izinli sayıldı. 60 yaş üzeri personel de evden çalışacak. Diğer personeller de mesaileri uygun olan kurumlar mesai çıkışında ayarlamak şeklinde tedbirleri alacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA