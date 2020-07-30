Ankara Valisi Şahin'den, 'trafik ve koronavirüs kurallarına uyun' çağrısı - Son Dakika

ANKARA Valisi Vasip Şahin , bayram trafiği denetimine katılıp, vatandaşları hem trafik hem de koronovirüs kurallarına uymaları konusunda uyardı. Şahin, "Bu bayramda biraz daha mesafeli, mümkün mertebe telefon ve diğer iletişim araçlarıyla bayramlaşmayı yapmaya çalışalım" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı Ankara- Eskişehir yolunda polis ve jandarma yol kontrol noktasındaki denetimlere katıldı. Vali Şahin, durdurulan araçlarda vatandaşların bayramını kutlayıp, hem koronovirüs tedbirleri kapsamındaki kurallar hem de trafik kullarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Vali Şahin, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtırken, salgını nedeniyle mümkün olduğu kadar bayram ziyareti yapılmamasını da istedi.

Vali Şahi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayramda emniyet bölgesinde 15 bin, jandarma bölgesinde 2 bin personelle vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için her türlü tedbiri en üst seviyede aldıklarını söyledi. Vali Şahin, şöyle konuştu: "Sadece trafik ve güvenlik değil aynı zamanda sağlık teşkilatımız da ek tedbirler aldı. Sadece trafik ve güvenlik tedbirlerinin alınması ve ona uyulması gereken bayram olmaktan öte aynı zamanda koronavirüs salgını nedeniyle ilişkilerimize de çok dikkat etmemiz lazım. Bayramda büyüklerimizi ziyaret etmemiz tabii ki, bizim en temel gelenek ve görevlerimizden biri. Ama ne olur bu bayramda biraz daha mesafeli, mümkün mertebe telefon ve diğer iletişim araçlarıyla bayramlaşmayı yapmaya çalışalım. Bir araya gelmemiz zorunlu olduğu durumlarda da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız lazım. Bu konuyu çok ciddiye almalıyız. Çünkü bilim adamlarının da ifade ettiği gibi; buna yönelik yüzde yüz tedavi yöntemi tespit edilmedi, aşısı henüz bulunmadı. Biz aldığımız tedbirlerle pandemiyi azaltabiliriz. Aksi takdirde ne kadar rehavete kapılırsak o kadar çok artma eğilimine giriyor. Bunun için bütün vatandaşlarımızın bu konuyu ciddiye alıp, tedbirlere uyması gerekiyor. Özellikle hastalık tespit edilen ve tedavisine devam edilen vatandaşlarımız misafir kabul etmesinler, evlerinden çıkmasınlar, karantina kurallarına uysunlar."Vali Şahin, bayram nedeniyle alınan tedbirlerin sadece yollarda olmadığını, mezarlık ziyaretlerinin de mümkün olduğu kadar azaltılmasını ve evlerde dua edilmesini istedi. Şahin, kurban kesim ve hayvan satış noktalarında da tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

- Ankara