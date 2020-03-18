Ankara Valisi Şahin'den "Yaşlılara Saygı Haftası" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin'den 'Yaşlılara Saygı Haftası' mesajı - Son Dakika

Ankara Valisi Şahin'den "Yaşlılara Saygı Haftası" mesajı

6 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Yaşlı insanlarımızın itibar, güven ve huzur içinde yaşam sürmeleri için sağlanan her türlü imkan, ömrünün büyük bir kısmını ülkesine hizmetle geçirmiş büyüklerimize duyduğumuz minnetin ifadesidir.

Ankara Valisi Şahin'den

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Yaşlı insanlarımızın itibar, güven ve huzur içinde yaşam sürmeleri için sağlanan her türlü imkan, ömrünün büyük bir kısmını ülkesine hizmetle geçirmiş büyüklerimize duyduğumuz minnetin ifadesidir." dedi.

Vali Şahin, "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşlıların, tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tutan, geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerleri yarınlara aktaran toplumsal hafıza olduklarını belirtti.

Türk milletinin, büyüklere saygı ve sevgiyle yaklaşmayı sağlayan bir kültürün temsilcisi olduğunu ifade eden Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Büyüklere gösterilen minnet duyguları ve ihtimam, toplumumuzda varlığını her zaman hissettirmiştir. Yaşlı insanlarımızın itibar, güven ve huzur içinde yaşam sürmeleri için sağlanan her türlü imkan, ömrünün büyük bir kısmını ülkesine hizmetle geçirmiş büyüklerimize duyduğumuz minnetin ifadesidir. Yeni kuşakların yaşlılara sahip çıkan, sevgi ve saygıda kusur etmeyen bireyler olarak yetiştirilmesi, aile bağlarımızın korunmasını ve bu sayede toplumun her bireyinin hayata güvenle bakmasını sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, tüm büyüklerimize sağlık ve esenlik temennisiyle saygılar sunuyorum."

Ankara Valisi, Vasip Şahin, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:12 Kaynak: AA

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