Ankara Valisi Şahin'den yılbaşı ziyareti - Son Dakika
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Ankara Valisi Şahin'den yılbaşı ziyareti

6 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında; emniyet, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi personeline ziyarette bulundu.

Ankara Valisi Şahin'den yılbaşı ziyareti, System.String[]

Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında; emniyet, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi personeline ziyarette bulundu.


Ankara Valisi Vasip Şahin, yılbaşı tedbirleri kapsamında; "Akıncılar Yol Kontrol Noktası, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkez Amirliği ve Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi" personelini ziyaret etti. İlk olarak Akıncılar Yol Kontrol Noktasında bulunan Jandarma ve trafik ekiplerine ziyarette bulunan Vali Şahin, ardından Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği personeliyle bir araya geldi. Şehit Osman Avcı Polis Merkez Amirliğinden çıkışı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Şahin, geceyi olaysız tamamlamaya yönelik tedbir aldıklarını ifade etti.


Ankara genelinde 18 bin emniyet ve 5 bin 500 jandarma personelinin görev yaptığını aktaran Vali Şahin, "Ankaralıların huzur ve güvenlik içerisinde yeni yılı idrak etmeleri için her türlü tedbiri aldık. İnşallah Ankaralılar en iyi şekilde yeni yıla girmiş olacak" diye konuştu.


Öte yandan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgelerinde infaz görüntülerini paylaşan, yayan ve yıl başında eylem arayışında olduğu belirlenen teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheli hakkındaki gelişmelerin sorulması üzerine cevap veren Şahin, "Onunla ilgili arkadaşlarımız bir takım takipler neticesinde zaman zaman operasyonlar yapıyorlar. Henüz arkadaşlarımızın incelemeleri ve tahkikatları devam ediyor. Şu anda bir şey söylemeyelim. Yakın zamanda yapılan çalışmanın detayları paylaşılır" ifadelerini kullandı.


Vali Şahin, Polis Merkez Amirliğinden ayrıldıktan sonra Ankara 112 Acil Çağrı Merkezine geçti. Merkezde görev yapan personelin yeni yılını tebrik eden ve gelen çağrılar hakkında bilgi alan Vali Şahin, Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezine geçerek Ankara'nın farklı noktalarındaki gelişmeleri takip etti.


Vali Şahin'e programlarında, Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut eşlik etti. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
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