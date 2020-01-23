Ankara Valisi Şahin deprem bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin deprem bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

Ankara Valisi Şahin deprem bölgesini ziyaret etti

6 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, Akyurt ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Ankara Valisi Şahin deprem bölgesini ziyaret etti, System.String[]

Ankara Valisi Vasip Şahin, Akyurt ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akyurt ilçesindeki deprem sonrasında Vali Şahin ilçeyi ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Şahin, Kaymakam Osman Altın'dan bilgi aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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