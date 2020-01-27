Ankara Valisi Şahin, Düzce'de cenazeye katıldı - Son Dakika
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Ankara Valisi Şahin, Düzce'de cenazeye katıldı

6 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram'ın vefat eden ağabeyi Cengiz Bayram'ın cenaze törenine katıldı.

Ankara Valisi Şahin, Düzce'de cenazeye katıldı, System.String[]

Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Düzce Belediye Başkanı İsmail Bayram'ın vefat eden ağabeyi Cengiz Bayram'ın cenaze törenine katıldı.

Merkez Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı için gelen Şahin, ağabeyi vefat eden Bayram'a taziye dileğinde bulundu.

Hayatını kaybeden Cengiz Bayram için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

İl Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan namazın ardından Bayram'ın cenazesi Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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