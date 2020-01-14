Ankara Valisi Vasip Şahin, sokakta yaşan ve sosyal medyada ilgi odağı olan Hasan Maden'le ilgili, "Hasan'ın bazı sağlık sorunları var. Şu anda bir sağlık kurumunda tedavi altında, tedavisi tamamlandıktan sonra da normal hayatına bir işi olarak, barınacağı imkanı olarak devam edecektir." dedi.

Vali Şahin, sokakta yaşayan ve kimsesiz olanların misafir edildiği Ulus'taki oteli ziyaret etti. Misafirhanede konaklayanlar kısa süre sohbet eden Şahin, odaları ve yemekhaneyi de kontrol etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, kış dönemlerinde bu otelin sokakta yaşan vatandaşlara hizmet veren bir misafirhane olduğunu belirtti.

Şahin, misafirhane uygulamasının geçen yılda yapıldığını anımsatarak, bu sene otelde 144 evsiz veya sokakta yaşayan vatandaşlara hizmet verildiği bilsini verdi.

Perşembe gününden itibaren de yine 96 kişi kapasiteli ikinci bir misafirhaneyi de açarak sokakta yaşayan kimse kalmasın, "Soğuk günlerde zor durumda kalan hiçbir vatandaşımız olmasın" düşüncesiyle bu hizmetleri yürüttüklerini ifade eden Şahin, "Burada gelen misafirlerimize sabah-akşam sıcak yemek, 24 saat sıcak su imkanı, berber, barınma, temizlik, giyisileri tedarik ediyoruz. Bu insanlardan da yine eğer şartları tutan varsa yaş ve diğer şartları tutan varsa bunları da talepleri olması halinde huzur evlerine yönlendiriyoruz." diye konuştu.

"Hasan'ın sağlık sorunları nedeniyle bir sağlık kurumumuzda tedavisine başladık"

Şahin, dün bütün vatandaşların çok yakından ilgilendiği ve etkileyici bir video paylaşımı neticesinde kendilerinin Hasan Maden'den haberdar olduklarını aktardı.

Konuyla ilgili hemen araştırmalar yapılıp kısa sürede Hasan'a ulaştıklarını dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Hasan'ı biz hemen aldık, şu anda da Hasan'ın sağlık sorunları nedeniyle bir sağlık kurumumuzda tedavisine başladık. İnşallah tedavisinin sonucunda da burada barınmak isterse burada ya da başka imkanlarımız var orada bundan sonrakini yaşamını daha rahat, daha konforlu ve daha gönlünce olması için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Yurdun dört bir köşesinden bizi telefonla arayan, mesaj gönderen bütün vatandaşlarımıza duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. Birçok vatandaşımız, hayır severimiz, Hasan'la ilgili 'ne yapabilirim, iş vereyim, geçimini temin edecek diğer imkanları sağlayım hatta barınacak imkan bile sağlayım' dediler. Vatandaşlarımızın bu hassasiyeti nedeniyle hem çok teşekkür ediyorum hem de çok duygulandığımızı, milletimizle bir daha gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

"Hasan'ın bazı sağlık sorunları var onun için şu anda bir sağlık kurumunda tedavi altında inşallah kısa zamanda o tedavisi tamamlandıktan sonra da normal hayatına inşallah bir işi olarak, barınacağı imkanı olarak devam edecektir." diyen Vali Şahin, "Henüz Hasan'la görüşmedim, sağlık kurumunda olduğu için henüz görüşmedim. İnşallah en kısa zamanda kendisini de ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.

Şahin, bir gazetecinin, "Hasan gibi olup da Valiliğin misafirhane imkanlarından nasıl faydalanacak?" sorusuna karşılık şu bilgileri verdi:

"Bu imkanımızı daha önce duyurduk, geçen gün bir daha duyuru yaptık ve bu duyuruları sürekli yapıyoruz. Her aralık ayının başından mayıs ayının sonuna kadar bu imkanı özellikle sokakta yaşayan evsiz, kimsesiz insanlarımıza açıyoruz. Zannediyorum Hasan bu imkandan haberdar olamadığı için öyle bir yansıması oldu medyaya. Ama önemli değil, Hasan veya Hasan gibi vatandaşlarımıza bu imkanlarımız açık. Sadece bizim değil, belediyelerimizin de diğer kurumlarımızın da bu imkanları vatandaşımıza sunduğunu biliyorsunuz."

"Hasan nasıl oldu da sokağa düştü?" sorusuyla ilgili Şahin, "Hasan kendi hikayesini videoda anlatıyor. Bunun daha altında ne var tedaviden sonra inşallah Hasan'la inşallah sosyal incelemecilerimiz ve bu konuyla ilgili uzman arkadaşlarımız daha detaylı görüşme yaparak, varsa orada tedavi edilmesi gereken alan onu da devlet olarak biz elimizi uzatır tedavi etmeye çalışırız." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Şahin, Maden'in yakınlarının hayatta olup olmadığıyla ilgili, "Bizdeki bilgi babaannesinin vefatıyla birlikte kimsesiz kaldığı şeklinde. Bu beyanları teyit ediyoruz. Bakacağız. Kuvvetle muhtemel, Hasan'ın beyanlarını doğru kabul etmek durumundayız ama bir taraftan arkadaşlarımız o yönüyle de ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hasan'ın sınavı bitti diyebilir miyiz?" sorusuna karşılık Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Bu, milletimizin itikadını, inancını ve teslimiyetini gösteren bir şey. Belki bizim millet olarak en büyük motivasyon kaynağımız da burası. Başımıza gelen her türlü sıkıntıda isyan etmek yerine, 'Acaba bunda bir hikmet var mı, başka bir sebep var mı?'yı arayarak belki birazcık da teselli olmuş oluyor. Bu, Hasan'ın bence kendi şahsi inancından ve teslimiyetinden kaynaklanıyor."