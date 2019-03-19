Son Dakika Haberleri: Ankara Valisi Şahin: "Hızla Toparlanmak Zorundayız"

Ankara Valisi Şahin: "Hızla Toparlanmak Zorundayız"

49 dakika önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, "2018 yılında yaşadığımız ekonomik kriz çoğunlukla psikolojikti.

Ankara Valisi Şahin:
Ankara Valisi Vasip Şahin, "2018 yılında yaşadığımız ekonomik kriz çoğunlukla psikolojikti. Biz hızla toparlanma, ülkemizi ve milletimizi daha iyi yarınlara taşımak zorundayız" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in katılımıyla 'İstihdam Seferberliği 2019 Yılı Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Şahin, son yıllarda Türkiye'nin birtakım saldırılarla muhatap olmaya başladığını belirterek, "Türkiye'nin üzerinde birtakım hesabı olanların maalesef kara bulutları eksik olmamaya başladı. Özellikle 2018 yılında yaşadığımız ekonomik kriz çoğunlukla psikolojikti. Bunun muhatabı hepimizdik. Üzerimizdeki oyunlar büyüktür ve ekonomi ile ilgili olan bölümü de daha çok psikolojik bir savaştır. Burada hepimizin hareket etmesi gereken metot bisiklet metodudur. Eğer pedal çevirmeyi bırakırsak düşeceğiz, o yüzden pedala daha çok yüklenmemiz lazım" çağrısında bulundu.

Şahin, en kötü günlerin geride kaldığını ifade ederek, "Biz hızla toparlanma, ülkemizi ve milletimizi daha iyi yarınlara taşımak zorundayız. Biz ayakta kalmalıyız ki bize güvenen toplumlar da ayakta kalabilsin" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Altını Tahtından Eden Paladyum Durdurulamıyor! Rekor Fiyata Ulaştı Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 12:58:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Valisi Şahin: "Hızla Toparlanmak Zorundayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]