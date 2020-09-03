Ankara Valisi Şahin, kentte sıcaklıkların 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu - Son Dakika

Ankara Valisi Şahin, kentte sıcaklıkların 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 8-12 derece yükselmesinin beklendiği uyarısında bulundu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik değerlendirmelere göre Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesinin beklendiğini aktaran Vali Şahin, vatandaşları güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu Batman'ın yeni başrol oyuncusu Robert Pattinson, koronavirüse yakalandı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Alkollü şahıs ve yakınları, yardıma giden sağlık ekiplerine saldırdı Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası Leipzig'in istediği Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı