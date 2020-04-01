Ankara Valisi Şahin:

Ankara Valisi Vasip Şahin, "KYK yurtlarımızda iki hafta misafirimiz olan vatandaşlarımızı bugün evlerine salimen uğurluyoruz. Sabır ve destekleri için teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum" açıklamasını yaptı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, KYK yurtlarında gözlem altında olan vatandaşlara ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Şahin, "KYK yurtlarımızda iki hafta misafirimiz olan vatandaşlarımızı bugün evlerine salimen uğurluyoruz. Sabır ve destekleri için teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum. Görev alan resmi ve gönüllü tüm çalışanlarımıza gayret ve fedakarlıklarından ötürü şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA