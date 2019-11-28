Son Dakika Haberleri: Ankara Valisi Şahin: "Önemli olan kısa sürede bir marka olabilmek değil süreç içerisinde...
Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin: 'Önemli olan kısa sürede bir marka olabilmek değil süreç içerisinde... - Son Dakika

Ankara Valisi Şahin: "Önemli olan kısa sürede bir marka olabilmek değil süreç içerisinde...

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleştirilen "4'üncü Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nın açılışı yapıldı.

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleştirilen "4'üncü Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nın açılışı yapıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, programda konuşma yaptı.

Ankara Valisi Şahin: Önemli olan kısa sürede bir marka olabilmek değil süreç içerisinde...

Ankara Ticaret Odası, Ankara Valisi, Vasip Şahin, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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