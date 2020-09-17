Vali Şahin korona virüs denetimlerinde bulundu - Son Dakika

Vali Şahin korona virüs denetimlerinde bulundu

Vali Şahin korona virüs denetimlerinde bulundu Ankara Valisi Vasip Şahin: "Vatandaşlarımızı salgın konusunda çok ciddi bir gayrete davet ediyorum" Ankara Valisi Vasip Şahin, "Vatandaşlarımızı salgın konusunda çok ciddi bir gayrete ve duyarlılığa davet ediyorum" dedi.

Vali Şahin korona virüs denetimlerinde bulundu

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Vatandaşlarımızı salgın konusunda çok ciddi bir gayrete davet ediyorum"

ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, "Vatandaşlarımızı salgın konusunda çok ciddi bir gayrete ve duyarlılığa davet ediyorum" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Altındağ ilçesindeki iş yerlerinde alınan tedbirleri ve önlemleri denetledi.

Türkiye genelinde uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında Ulus'ta denetimlerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahip, esnaf ve işletme sahiplerini ziyaret ederek tedbirler konusunda uyarıda bulundu.

Altındağ ilçesine bağlı polis, jandarma, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından personel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gönüllüler de vatandaşların maske ile mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti.

Denetimleri sırasında birtakım açıklamalarda bulunan Şahin, "Vatandaşlarımız kurallara uymaya gayret gösteriyorlar ama zaman zaman aksayan durumlar oluyor. Öncelikle biz ikaz ve bilinçlendirme görevlerimizi yapıyoruz ama işletmeler aynı hatada ısrar ederse yaptırımlar uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurallara uyulması gerektiğinin her fırsatta altını çizen Şahin, "Görebildiğim kadarıyla vatandaşlarımız da, iş yerlerimiz de tedbirlere uyum sağlamaya çalışıyor. Buna bütün Ankaralılar olarak uymak zorundayız. Çünkü bu salgının henüz bir ilacı yok. Ankara başından beri hep bilinçliydi ama yaz döneminde tatiller, düğünler ve bayramların peş peşe gelmesi insan temasını arttırdığı için, maalesef sayılar istenmeyen noktalara geldi. Şimdi onu önlemeye çalışıyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda hep birlikte bu durumu tersine çevireceğiz. Vatandaşlarımızı bu konuda çok ciddi bir gayrete ve duyarlılığa davet ediyorum" dedi.

Vali Şahin korona virüs denetimlerinde bulundu

Ankara Valisi, Vasip Şahin, Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Şahin korona virüs denetimlerinde bulundu - Son Dakika

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