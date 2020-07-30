Ankara Valisi Şahin, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, başta şehit yakınları ve kahraman gaziler olmak üzere, Ankaralıların, milletin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, bayramların, birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşmanın pekişmesine, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sunan, kırılan kalplerin onarılmasına, küskünlüklerin sona ermesine vesile olan müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Büyük bir manevi huzurla mübarek Kurban Bayramına hep birlikte ulaşmanın huzur ve mutluluğu içinde olduklarını ifade eden Şahin, kurban ibadetinin, sevmeyi, paylaşmayı, vefa ve fedakarlığı telkin ettiğini, can-ı gönülden ve karşılıksız verebilmenin hazzını yaşattığını vurguladı.

Şahin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de baş gösteren pandemi nedeniyle hassas bir süreçten geçildiğine dikkati çekerek, bu salgını en az sıkıntıyla atlatabilmenin tüm halkın sağlığı, huzuru ve geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

"Bayramların getirdiği manevi ortamın değerini iyi bilmeliyiz"

Bu kapsamda, devletimizin almış olduğu tedbir ve kararlara herkesin uymasının büyük önem arz ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bizler, önce ailemiz, yakınlarımız sonra da içinde bulunduğumuz toplum sağlığı açısından üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle hareket ederek bu süreci başarıyla atlatacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu mübarek günlerin, ülkemize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa sağlık huzur ve esenlik getirmesini ve bu vesile ile dünyanın dört bir yanında yaşanan salgın, afet ve her türlü sıkıntının sona ermesini yüce Mevla'dan niyaz ediyorum.

Bayramların getirdiği manevi ortamın değerini iyi bilmeli, umut ve sevgiyle yarınlara hazırlanmalıyız. Bizi köklerimize ve kimliğimize sımsıkı bağlayan bağlardan birisi de böylesi anlam dolu gün ve dönemlerdir.

Birlik ve dirlik içerisinde nice bayramlara kavuşma temennisiyle başta şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimiz olmak üzere Ankaralı hemşehrilerimin, milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."