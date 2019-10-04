Ankara Valisi Şahin ve ASO Başkanı Özdebir'den ilaç fabrikasına ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'le birlikte Dinçsa ilaç fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Ziyarette Dinçsa İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dinçer, Vali Şahin'e ASO 1'inci OSB'de yer alan yeni üretim tesisleri hakkında bilgi verdi. ATO Başkanı Gürsel Baran'ın da yer aldığı ziyarette, Vali Şahin ve beraberindekiler tesisin üretimle ilgili bölümlerini özel kıyafetler giyerek gezdi.



Ziyarette ilgili bilgi veren Dinçsa Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Dinçer, Vali Şahin'in ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Tesisin Endüstri 4.0'a uygun dijital bir tesis olduğuna dikkat çeken Dinçer, "Sadece Ankara ve Türkiye'nin değil, dünyanın en modern tesislerinden birini kurduk. Proses süreçleri tamamen dijital olarak gerçekleşmektedir" dedi.



Vali Şahin de böyle bir tesisin Türkiye'de ve özellikle Ankara'da olmasından dolayı büyük bir gurur duyduğunu ifade etti. Türk sanayicisinin çok başarılı işler yaptığını vurgulayan Şahin, Dinçsa'nın da bu başarılı örnekler arasında yer aldığını söyledi. Türk girişimci ve sanayicisinden özellikle ithal girdinin yoğun olduğu alanlarda yeni yatırımlar beklediğini ifade eden Şahin, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi ve dünyada hak ettiği yeri alabilmesinin ancak bu yolla mümkün olabileceğine dikkat çekti. - ANKARA