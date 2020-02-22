Ankara Valisi Şahin ve ATO Başkanı Baran hurdacı esnafını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ankara Valisi Şahin ve ATO Başkanı Baran hurdacı esnafını ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi

Ankara Valisi Şahin ve ATO Başkanı Baran hurdacı esnafını ziyaret etti

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "1500'den fazla işletmenin yer aldığı Ankara Hurdacılar Sitesi hem ekonomiye hem de çevreye katkı anlamında büyük bir görev üstleniyor.

Ankara Valisi Şahin ve ATO Başkanı Baran hurdacı esnafını ziyaret etti, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "1500'den fazla işletmenin yer aldığı Ankara Hurdacılar Sitesi hem ekonomiye hem de çevreye katkı anlamında büyük bir görev üstleniyor." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Ankara Valisi Vasip Şahin'le Ankara Hurdacılar Sitesi'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Ankara Hurdacılar Esnaf Odası Başkanı İrfan Çinkaya'yı da ziyaret ederek site ve Ankara ekonomisine katkıları konusunda bilgi aldıklarını aktaran Baran, demirden alüminyuma, bakırdan kalaya, kitaptan deftere tüm atıkların geri dönüşümünün çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için önemli olduğunu vurguladı. Baran, "Hurda toplama ve geri dönüştürülmesi ortaya atık ekonomisini çıkarıyor. 1500'den fazla işletmenin yer aldığı Ankara Hurdacılar Sitesi hem ekonomiye hem de çevreye katkı anlamında büyük bir görev üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin önemine dikkati çekerek, projenin atıkların geri dönüşümü ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmesiyle çevreye katkı sağladığı gibi israfın önlenmesine ve verimlilik artışına da etki ettiğini aktardı.

Ankara Ticaret Odası, Ankara Valisi, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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