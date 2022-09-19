Ankara Valisi Şahin, Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara Valisi Şahin, Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

19.09.2022 14:01
Ankara Valisi Şahin, Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek mozoleye çelenk bıraktı.

Vali Şahin ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Şahin'in çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şahin, deftere şunları yazdı:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü korumak için üstün cesaret ve fedakarlık göstererek canları pahasına bedenlerini siper etmiş olan gazilerimiz, her türlü takdiri ve şükranı hak etmektedir. Zatıalilerinize 'mareşal' ve 'gazi' unvanının verilişinin yıl dönümünde, tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, Ankara halkı adına şükranlarımı sunuyorum."

Gaziler Günü dolayısıyla Ulus'ta da bir tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Valisi Şahin, Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Valisi Şahin, Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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