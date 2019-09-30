Son Dakika Haberleri: Ankara Valisi Vasip Şahin: "(Ankara'daki otobüs kazası) 3 kişi hayatını kaybetti, 3 tane de ağır...
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Ankara Valisi Vasip Şahin: "(Ankara'daki otobüs kazası) 3 kişi hayatını kaybetti, 3 tane de ağır...

40 dakika önce

Ankara Valisi Vasip Şahin: "(Ankara'daki otobüs kazası) 3 kişi hayatını kaybetti, 3 tane de ağır yaralı bulunuyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin:

Ankara Valisi Vasip Şahin: "(Ankara'daki otobüs kazası) 3 kişi hayatını kaybetti, 3 tane de ağır yaralı bulunuyor." - ANKARA

Ankara Valisi, Vasip Şahin, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
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