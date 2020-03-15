Ankara Valisi Vasip Şahin'den "15 Mart Dünya Tüketiciler Günü" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Valisi Vasip Şahin'den '15 Mart Dünya Tüketiciler Günü' mesajı - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin'den "15 Mart Dünya Tüketiciler Günü" mesajı

12 dakika önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, tüketicinin korunmasına yönelik görevler üstlenen ve bu yolda gayret gösteren tüm vatandaşların 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den

Ankara Valisi Vasip Şahin, tüketicinin korunmasına yönelik görevler üstlenen ve bu yolda gayret gösteren tüm vatandaşların 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.

Şahin, yayımladığı mesajda, tüketimin amaç değil ihtiyaç olduğu ve sınırsız tüketimin ekolojik tahribatın yanı sıra pek çok toplumsal sorunu da beraberinde getirdiği unutulmadan hakların korunması gerektiğine dikkati çekti.

Tüketim ve tüketimle ilgili kavramlarla kuralların, yalnızca tüketiciyi değil, belli standartta mal ve hizmet üretimini getirdiği için hem üreticileri hem de ülke ekonomisini yakından ilgilendirdiğini kaydeden Şahin, "ticarette adalet ve tüketici haklarının korunması" kavramlarının, Cumhuriyetle artan standartlaşma çalışmalarıyla geliştirilmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de tüketici haklarının, "Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun" çerçevesinde güvence altına alındığını anımsatan Şahin, "Tüketici olarak her birimizin, tüketimin amaç değil ihtiyaç olduğunu ve sınırsız tüketimin ekolojik tahribat yanında pek çok toplumsal sorunu da beraberinde getirdiğini unutmadan haklarımızı korumamız gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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