Ankara Valisi Vasip Şahin'den vefat eden polise taziye mesajı - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin'den vefat eden polise taziye mesajı
09.12.2020 17:11
Ankara Valisi Vasip Şahin, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez için taziye mesajı yayınladı.
Ankara Valisi Vasip Şahin, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez için taziye mesajı yayınladı.
Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"28 Kasım'da, görev başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Metin Gülmez, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim."
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