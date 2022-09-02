Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmak isteyenlere yönelik operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı

Süper Lig devi, Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı

Bu gece yarısından itibaren benzine ve motorine büyük indirim geliyor

Seçim gecesini ilk kez böyle anlattı: Bunları söyleseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı

Ankara Valisi Vasip Şahin, dolandırıcıların hedefi oldu. Dolandırıcılar Vali Şahin'i arayarak para istediler. İstediklerini alamayan dolandırıcılar Şahin'i bu kez de ailesiyle tehdit etti. Şahin'e parayı alamadıkları takdirde eşine çocuklarına zarar vereceklerini söyleyen zanlıların tehditlerinin bitmemesi üzerine Vali Şahin, ihbarda bulundu.

OPERASYONDA 10 KİŞİ YARALANDI

Şahin'in şikayetinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şahısları yakalamak için harekete geçen polis ekipleri Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla 10 kişi yakalayarak gözaltına aldı.

ZANLILARDAN 3 KİŞİ YAKALANDI

Şüphelilerden 4'ü Ankara Emniyetindeki sorgusunun tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer zanlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 6 kişinin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin ise incelemesi devam ediyor. Öte yandan, olayın perde arkasında terör bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı öğrenildi.