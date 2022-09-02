Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

02.09.2022 15:15
Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı

ANKARA Valisi Vasip Şahin'i telefonda dolandırmaya kalktığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğerlerinin emniyette işlemleri ise devam ediyor.

Kimliği belirsiz kişiler, Ankara Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayarak dolandırmaya kalktı. Şüpheliler, Vali Şahin'den çeşitli bahanelerle yüklü miktarda para isted ve Şahin'i eşi ve çocuklarına zarar vermekle de tehdit etti.

10 KİŞİ YAKALANDI

Vali Şahin'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 10 kişilik çete üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Şüphelilerden 3'ü 'tehdit, hakaret ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise emniyette sürüyor. Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sürerken olayda terör bağlantısının olup olmadığı da araştırılıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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