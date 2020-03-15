Ankara Valisi Vasip Şahin, karantina için kullanılmaya başlanan Gölbaşı KYK Erkek Öğrenci Yurduna... - Son Dakika

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Ankara Valisi Vasip Şahin, karantina için kullanılmaya başlanan Gölbaşı KYK Erkek Öğrenci Yurduna...
6 saat önce
Ankara Valisi Vasip Şahin, karantina için kullanılmaya başlanan Gölbaşı KYK Erkek Öğrenci Yurduna geldi. Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:26 Kaynak: İHA
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