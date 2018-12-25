Son Dakika Haberleri: Ankara Valisi Vasip Şahin, Kuvvetli Kar Yağışı ve Buzlanma Beklentisi Nedeniyle Kentte Yarın...

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kuvvetli Kar Yağışı ve Buzlanma Beklentisi Nedeniyle Kentte Yarın...

1 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kuvvetli Kar Yağışı ve Buzlanma Beklentisi Nedeniyle Kentte Yarın..., System.String[]
Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:06 Kaynak: AA

Vasip Şahin, Ankara Valisi, Güncel
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