Ankara Valisi Vasip Şahin, Kuvvetli Kar Yağışı ve Buzlanma Beklentisi Nedeniyle Kentte Yarın...
1 saat önce
Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.
Ankara Valisi Vasip Şahin
, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:06 Kaynak: AA
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