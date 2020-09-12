Ankara Valisi Vasip Şahin, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar... - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" dedi. - ANKARA