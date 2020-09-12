Ankara Valisi Vasip Şahin, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar... - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar...
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit...
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgar olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" dedi. - ANKARA
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