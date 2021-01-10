Ankara Valisi Vasip Şahin, "Saat 22.53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Saat 22.53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.
10.01.2021 23:17
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Saat 22.53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Saat 22.53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." - ANKARA
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