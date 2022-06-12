Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! 1 kişi daha hayatını kaybetti

12.06.2022 22:19
Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! 1 kişi daha hayatını kaybetti

Ankara'da yaşan sel ve su baskınlarında 1 kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dün yaşanan can kaybıyla birlikte Başkent'teki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Ankara'da günlerdir süren sağanak sonucu meydana gelen selde bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Başkent'tin tamamında etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle dün Altındağ'da bir vatandaş hayatını kaybederken bugün de Akyurt'ta bir kişi yaşamını yitirdi.

"ELEKTİRİK ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ"

Ankara Valisi Vasip Şahin, sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

DÜN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün, Altındağ'daki Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit, sel sularına kapılara kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları yürüten ekipler, Yiğit'in cansız bedenini dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.

KAYIP 1 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dün etkili olan sağanağın ardından Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin bulunduğu bölgede meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sabahın erken saatlerinde tekrar başladı. Balık adamların da katıldığı çalışmalara, sivil toplum örgütleri de destek veriyor. Arama kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürüyor.

BAKAN SOYLU TATLAR DERESİ'NDE İNCELEME YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının balık adamlar, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle sürdürüleceğini açıkladı. Bakan Soylu, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Vasip Şahin, su baskını, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

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