Son Dakika › Genel › Ankara Valisi Vasip Şahin: 'Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde... - Son Dakika
Ankara Valisi Vasip Şahin: "Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde...
6 saat önce
Ankara Valisi Vasip Şahin: "Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde karantinaya alındı" Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:00 Kaynak: İHA
Son Dakika Vali Şahin: (Umreci vatandaşlar) "1800 vatandaşımız burada misafir ediliyor" Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil