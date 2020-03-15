Ankara Valisi Vasip Şahin: "Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde... - Son Dakika
Son Dakika Genel Ankara Valisi Vasip Şahin: 'Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde... - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde...

6 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde karantinaya alındı"

Ankara Valisi Vasip Şahin: "Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde karantinaya alındı"

Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen yolcularımızdan 5'i, Zekai Tahir Burak hastanesinde...

Ankara Valisi, Vasip Şahin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:00 Kaynak: İHA
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