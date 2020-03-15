Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtlarda incelemelerde bulunuyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtlarda incelemelerde bulunuyor - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtlarda incelemelerde bulunuyor

6 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtlarda incelemelerde bulunuyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtlarda incelemelerde bulunuyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtlarda incelemelerde bulunuyor

Ankara Valisi, Vasip Şahin, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
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