Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtlarda incelemelerde bulunuyor - Son Dakika

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Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtlarda incelemelerde bulunuyor
6 saat önce
Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönenlerin yerleştirildiği yurtlarda incelemelerde bulunuyor. Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
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