ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN: YARDIM İSTEDİĞİNDE SU YÜKSELMİŞ - Son Dakika
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ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN: YARDIM İSTEDİĞİNDE SU YÜKSELMİŞ

01.07.2022 11:24

Ankara Valisi Vasip Şahin, binaya gelerek inceleme yaptı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, binaya gelerek inceleme yaptı. Vali Şahin, binanın bir anda suyla dolduğunu belirterek, "Eksi 1'de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Komşusu çocuğun yardım talebini, sesini duyduğu için o da haklı olarak sinir krizi geçirdi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler, dalgıçlar herkes hemen buraya yönlendirildi. Dalgıçlar kapı kapalı olduğu için ve su belli bir seviyeye kadar çıktığı için kapıyı açamadılar. Pencereden girmeye çalıştılar. Suyun tahliyesi de bir kaç motorla yapılmaya çalışıldı. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç bir genç kızımız vefat etti. Mevcut eksi 1'in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Vasip Şahin, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN: YARDIM İSTEDİĞİNDE SU YÜKSELMİŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN: YARDIM İSTEDİĞİNDE SU YÜKSELMİŞ - Son Dakika
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