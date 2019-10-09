Son Dakika Haberleri: Ankara vatan partisi'nden abd büyükelçiliği önünde trump'a tepki
Son Dakika Güncel Ankara vatan partisi'nden abd büyükelçiliği önünde trump'a tepki

Ankara vatan partisi'nden abd büyükelçiliği önünde trump'a tepki

11 dakika önce

Vatan Partisi'nden ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepkiVatan Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Vatan Partisi'nden ABD Büyükelçiliği önünde Trump'a tepki

Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. 'Mahvolursun Trump, senden büyük Mehmetçik var', 'ABD bu haritaya gömüldü' yazılı pankartlar ile Türk bayrakları taşıyan grup, 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi', 'Titre Trump, Türk ordusu geliyor', 'Zafer savaşan Mehmetçik'in olacak' sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Fırat'ın doğusuna olası operasyonu sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Reyhan, Türkiye'mizin Fırat'ın doğusundaki PKK varlığını yok etmeye yönelik kararlı tutumu dosta güven düşmana korku vermektedir. Türkiye düşmanları afalladı ve operasyondan vazgeçirmek için her yolu deniyorlar dedi. Grup, daha sonra sloganları atarak, olaysız dağıldı.

Ankara vatan partisi'nden abd büyükelçiliği önünde trump'a tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:34 Kaynak: DHA
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