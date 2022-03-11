Ankara ve Ağrı'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Ankara ve Ağrı'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

11.03.2022 14:29
Ankara ve Ağrı'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

Ankara ve Ağrı'da suç örgütlerine silah temin eden ve tefecilik yapan 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Bulut Operasyonu"nda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara ve Ağrı'da suç örgütlerine silah temin eden ve tefecilik yapan 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen "Bulut Operasyonu"nda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan, Etimesgut ve Kahramankazan ilçelerinde geri dönüşüm ve inşaat alanında faaliyet yürüten, maddi durumu iyi olmayan müteahhitlere yüksek faizle para veren, suç örgütlerine silah temin edip haksız kazanç sağlayan 2 suç örgütüne eş zamanlı "Bulut Operasyonu" düzenledi.

Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fiziki ve teknik çalışmaların ardından düzenlenen operasyon kapsamında Ankara'da 16, Ağrı'da 3 zanlı yakalandı.

Suç örgütlerinin, mağdurlara zorla senet, çek veya sözleşme imzalattıkları, istedikleri parayı ödeyemeyenlerin iş yerlerine ya da inşaat alanlarına kalabalık grup halinde giderek silahla tehditte bulundukları, inşaatlardan zorla daire aldıkları, müteahhitleri ve ailelerini izleyerek evlerinde tehdit ettikleri, bu sayede korku ve baskı ile haksız kazanç sağladıkları, "silah ticareti", "nitelikli yağma" ve "tefecilik" suçlarını işledikleri saptandı.

Ekipler, 19 ikamet ve 2 iş yerinde yaptıkları aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 otomatik tüfek, 3 ruhsatsız av tüfeği, 15 ruhsatsız tabanca, zorla imzalatılmış çek ve senetler, silahlara ait çok sayıda fişek ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirdi.

Ankara ve Ağrı'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı
Ankara ve Ağrı'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı
Ankara ve Ağrı'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı
Ankara ve Ağrı'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

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Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı Silah kaçakçılarına ve tefecilere 'Bulut' operasyonu: 17 gözaltı

Ankara, İnşaat, Silah, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara ve Ağrı'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı - Son Dakika


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