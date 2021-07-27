Ankara ve Antalya'daki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki iki taşınmazla Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi'ndeki 1094,77 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 1 milyon 80 bin lira ile Eti Hotel ve Turizm İnşaat Emlak Yatırım Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Aynı mahalledeki 1424 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için en yüksek teklif, 1 milyon 320 bin lira ile Eti Hotel ve Turizm İnşaat Emlak Yatırım Ticaret Limited Şirketi'nden geldi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki 15 bin 878 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde ise en yüksek teklifi, 39 milyon 600 bin lira ile Altınova Tuğra İnşaat Enerji Nakliye Mühendislik Madencilik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.