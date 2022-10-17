Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

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Ege'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki yaşanan gerilim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in karşılıklı sözleriyle ivme kazanmıştı. Bu durum Yunanistan'daki muhalefetin de Türkiye konusunda Miçotakis'e daha fazla yüklenmesine sebep oldu.

"TÜRKİYE'YE KARŞI HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

Türkiye'nin saldırgan bir tutum içinde olduğunu iddia eden Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, hükümeti Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamadıkları konusunda suçladı.

"İHA'LARIMIZI BİLE UÇURAMIYORUZ"

Kotzias, "İHA'larımızı bile uçuramıyoruz. Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası toplumlara elektronik yollara başvuracağımızı bildiremiyoruz. Türk savaş uçakları bizim topraklarımızın üzerinde dolaşırken hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.

"KARASULARINI ACİLEN 12 MİLE ÇIKARMALIYIZ"

Kıbrıs meselesine hakkında da konuşan Kotzias, Yunanistan'ı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında olmadığı konusunda da eleştirilerde bulundu. Kotsias, karasuları konusunda ise "Yalnızca Girit çevresinde değil; tüm Yunan karasularını acilen 12 mile çıkarmalıyız" sözlerine yer verdi.