Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Ege'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki yaşanan gerilim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in karşılıklı sözleriyle ivme kazanmıştı. Bu durum Yunanistan'daki muhalefetin de Türkiye konusunda Miçotakis'e daha fazla yüklenmesine sebep oldu.
Türkiye'nin saldırgan bir tutum içinde olduğunu iddia eden Eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, hükümeti Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamadıkları konusunda suçladı.
Kotzias, "İHA'larımızı bile uçuramıyoruz. Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası toplumlara elektronik yollara başvuracağımızı bildiremiyoruz. Türk savaş uçakları bizim topraklarımızın üzerinde dolaşırken hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.
Kıbrıs meselesine hakkında da konuşan Kotzias, Yunanistan'ı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında olmadığı konusunda da eleştirilerde bulundu. Kotsias, karasuları konusunda ise "Yalnızca Girit çevresinde değil; tüm Yunan karasularını acilen 12 mile çıkarmalıyız" sözlerine yer verdi.
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