Ankara ve Bursa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

Ankara ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, 22 bin litre kaçak motorin ele geçirdi.

Ankara ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda, 22 bin litre kaçak motorin ele geçirdi.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi geldi.



Yapılan araştırmada, aynı şirket ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan bir başka iş yeri de Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı.



Her iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bursa'daki iş yerinde yaklaşık 20 bin litre, Ankara'daki fabrikada ise 2 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.



Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak akaryakıttan numune alınarak Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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