Son Dakika Haberleri: Ankara ve İstanbul'da 9 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara ve İstanbul'da 9 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

15 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş ile ilgili olarak FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara ve İstanbul'da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara ve İstanbul'da 9 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş ile ilgili olarak FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara ve İstanbul'da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

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