Ankara ve İstanbul'da 9 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
15 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş ile ilgili olarak FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara ve İstanbul'da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:26 Kaynak: İHA
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