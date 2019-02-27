Son Dakika Haberleri: Ankara ve İstanbul'da Kaçak Tütün Operasyonu

Ankara ve İstanbul'da Kaçak Tütün Operasyonu

41 dakika önce

Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 1 ton 464 kilogram açık nargile tütünü ele geçirildi.

Ankara ve İstanbul'da Kaçak Tütün Operasyonu, System.String[]
Ankara ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 1 ton 464 kilogram açık nargile tütünü ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, kaçak nargile tütünü ürünlerinin ticaretinin önlenmesi ve suça konu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kafe ve depo olarak faaliyet gösteren 17 adrese baskın gerçekleştirildi.

Adreslerdeki aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 674 paket sigara, 370 paket puro, 655 paket pipo tütünü, 2 bin 860 paket nargile tütünü, 1 ton 464 kilo açık nargile tütünü, 70 nargile tütün ambalajı ve 120 elektronik sigara yedek parçası ele geçirildi.

B.E, İ.A, S.K, H.A, E.D, V.Ö, Ş.K, E.Ö. ve E.Ö. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Ankara, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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