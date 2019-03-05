Ankara ve İstanbul’dan sonra Bursa’da

TUSAŞ'ın İstanbul ve Ankara'dan sonraki ilk Ar-Ge merkezi Bursa'da açıldı.

TUSAŞ'ın İstanbul ve Ankara'dan sonraki ilk Ar-Ge merkezi Bursa'da açıldı. İlk etapta 24 mühendislik öğrencisinin stajyer olarak eğitim gördüğü merkezde savunma, havacılık ve uzay sanayii alanında geleceğin uzmanları yetiştirilecek. Öğrenciler TUSAŞ'ta çalışma imkanı da yakalayacak.

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