Son Dakika Haberleri: Ankara ve İstanbul’dan sonra Bursa’da

Ankara ve İstanbul’dan sonra Bursa’da

8 dakika önce

TUSAŞ'ın İstanbul ve Ankara'dan sonraki ilk Ar-Ge merkezi Bursa'da açıldı.

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TUSAŞ'ın İstanbul ve Ankara'dan sonraki ilk Ar-Ge merkezi Bursa'da açıldı. İlk etapta 24 mühendislik öğrencisinin stajyer olarak eğitim gördüğü merkezde savunma, havacılık ve uzay sanayii alanında geleceğin uzmanları yetiştirilecek. Öğrenciler TUSAŞ'ta çalışma imkanı da yakalayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:35 

Ekonomi
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