Ankara ve İstanbul'un yeni başsavcıları belli oldu - Son Dakika

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1'inci Dairesi tarafından çok sayıda hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapılan yeni bir kararname yayımlandı. Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.