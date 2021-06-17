Ankara ve Kahramanmaraş'taki 3 taşınmazın özelleştirme pazarlığı tamamlandı

Ankara ve Kahramanmaraş'taki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Sincan ilçesindeki 20 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmaz için en yüksek teklif 45 milyon lira ile SY Güneş Enerjisi AŞ tarafından verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Sincan ilçesindeki 50 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmaz için en yüksek teklifi 97 milyon lira ile SY Güneş Enerjisi AŞ verdi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki 3 bin 895 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar için en yüksek teklif 3,9 milyon lira ile Ahmet Özcan tarafından verildi.