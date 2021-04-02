Ankara ve Kırıkkale'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında eczanelerin çalışma saatleri değişmeyecek - Son Dakika

Çok yüksek riskli illerden Ankara ve Kırıkkale'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, eczanelerin çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

Ankara Eczacı Odasından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtildi.

Buna göre, eczaneler cumartesi 09.30-19.00 saatlerinde hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler de cumartesi saat 19.00'dan sonra ve pazar günü açık olacak.