Ankara ve Kırşehir'de otobüs kazaları: 3 ölü, 55 yaralı
1 saat önce
Ankara ve Kırşehir'de yolcu otobüslerin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 55 kişi de yaralandı.
Ankara
ve Kırşehir
'de yolcu otobüslerin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 55 kişi de yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:28
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Kırşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi