Son Dakika Haberleri: Ankara ve Kırşehir'de otobüs kazaları: 3 ölü, 55 yaralı

Ankara ve Kırşehir'de otobüs kazaları: 3 ölü, 55 yaralı

1 saat önce

Ankara ve Kırşehir'de yolcu otobüslerin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 55 kişi de yaralandı.

Ankara ve Kırşehir'de otobüs kazaları: 3 ölü, 55 yaralı, System.String[]
Ankara ve Kırşehir'de yolcu otobüslerin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 6'sı ağır 55 kişi de yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:28 

Ankara, Kırşehir, Ekonomi
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