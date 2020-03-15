Ankara ve Konya'da 5 yurtta umreden dönenler için karantina süreci başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara ve Konya'da 5 yurtta umreden dönenler için karantina süreci başladı - Son Dakika

Ankara ve Konya'da 5 yurtta umreden dönenler için karantina süreci başladı

6 saat önce

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Ankara'da ve Konya'da toplam 10 bin 330 kişilik 5 yurdun, umreden dönen vatandaşların karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirildiğini açıkladı.

Ankara ve Konya'da 5 yurtta umreden dönenler için karantina süreci başladı, System.String[]

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Ankara'da ve Konya'da toplam 10 bin 330 kişilik 5 yurdun, umreden dönen vatandaşların karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, yurtlarda karantina sürecinin başladığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacının ortaya çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" denildi.Ankara'daki 3 yurdun kapasitesinin 5 bin 392, Konya'da bulunan 2 yurdun kapasitesinin ise 4 bin 938 olduğu belirtildi.

ANKARA, -


Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Karantina sebebiyle yurtlardan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu

Son Dakika Haberleri
17:13 İBB MECLİSİ KARAR VERDİ; SOKAĞIN ADI "CİVELEK" OLARAK KALDI
17:12 Sarp Sınır Kapısı, yolcu geçişlerine kapatıldı
17:12 Salgın hastalıklarla mücadele tam gaz
17:12 Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde sona gelindi
17:12 CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 17:13:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara ve Konya'da 5 yurtta umreden dönenler için karantina süreci başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]