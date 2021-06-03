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Ankara Vergi Dairesi Başkanı Duman, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Duman, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

03.06.2021 15:27
Ankara Vergi Dairesi Başkanı Duman, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerinin talepleri arasında yer alan ve ATO'nun da girişimleri sonucu vergi hizmetlerinin büyük bölümünün elektronik ortama taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hizmetlerin elektronik ortama taşınarak, vergi...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerinin talepleri arasında yer alan ve ATO'nun da girişimleri sonucu vergi hizmetlerinin büyük bölümünün elektronik ortama taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hizmetlerin elektronik ortama taşınarak, vergi borçlarının kredi kartı ile ödenmesine imkan sağlanması, pandemi etkisi altındaki reel sektöre büyük kolaylık oldu" ifadelerine yer verdi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı olarak mükelleflerin işlemlerini daha kısa sürede ve kolaylıkla gerçekleştirebilmek için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Duman, kurumlar vergisi mükelleflerine özel hizmet vermek üzere ayrı bir Kurumlar Vergi Dairesi oluşturma hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi. Duman, "Ankara artık memur şehri değil. Ticaret ve ihracat yapan, üreten işletmelerimiz burada. Kurumlar vergisi ödeyen işletmelerimize özel hizmet verecek Dairemiz yeni yıl itibariyle faaliyete geçecek" değerlendirmesini yaptı.

Ankara Vergi Dairesi'nin Haziran sonu itibariyle Gayret Mahallesi Ahmet Hamdi Caddesi 48/A Yenimahalle adresinde bulunan yeni binasında hizmet vermeye başlayacağı bilgisini veren Duman "Binamızda iki adet ihtisas vergi dairesi, bankaların şubesi de yer alacak. Firmalarımıza ve mükelleflerimize hizmet verecek birimler bir araya getirilerek hizmet kalitemiz yükseltilecek" dedi.

ATO Başkanı Baran da konuşmasında bazı vergilerin tamamını kredi kartıyla ödeme imkanı sağlayan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) gelir vergisi ile kurumlar vergisi gibi ticari kazanç vergilerinde 50 bin TL olan kredi kartıyla ödeme limitini 100 bin TL'ye çıkarmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Baran, "Vergisini düzenli ödemek isteyen ancak pandemide nakit akışı sorunu yaşayan işletmeler için kredi kartıyla vergi ödeme imkanı memnuniyet verici. Ayrıca limitin yapılandırmadan önce yükseltilmiş olması da çok faydalı" ifadelerini kullandı.

Baran, işletmelerin bir yılı aşkın süredir korona virüs pandemisi etkisi altında faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlattı.

Baran, pandemi sürecinde mükelleflerin vergi dairelerince takip ve tahsil edilen borçlarını vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda gerçekleştirebilmelerinin işletmelerin işlerini kolaylaştırıp hızlandırarak, bulaş riskini de azalttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Reel sektörümüzün ihtiyaçlarını dikkate alarak pandemi sürecinde hizmetlerini elektronik ortama taşıyan Gelir İdaresi Başkanlığı'nı yürekten kutluyorum. Üyelerimizin talebi üzerine, Odamızın da girişimleri sonucu vergi ödemelerini kredi kartı ile yapma imkanı sağlayan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, bazı vergilerin tamamını kredi kartıyla ödeme imkanı sunması, gelir vergisi ile kurumlar vergisi gibi ticari kazanç vergilerinde de 50 bin TL olan kredi kartıyla ödeme limitini 100 bin TL'ye çıkarması memnuniyet verici. Üyelerimiz adına, taleplerimize olumlu karşılık vererek, ticari hayatın devamı için reel sektör lehine uygulama gerçekleştiren başta Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan olmak üzere Gelir İdaresi Başkanımız Bekir Bayrakdar ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum."

Ziyarette, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile ATO Yönetim Kurulu üyesi Halil İlik de bulundu. - ANKARA

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Duman, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
Ankara Vergi Dairesi Başkanı Duman, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası, Kredi Kartı, Ankara, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ankara Vergi Dairesi Başkanı Duman, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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