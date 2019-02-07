Son Dakika Haberleri: Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ile Anmesday Üyeleri Bir Araya Geldi

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ile Anmesday Üyeleri Bir Araya Geldi

5 dakika önce

Vergi Dairesi Başkanlığı ile Ankara Meslekte Dayanışma Derneği (ANMESDAY) üyeleri toplantıda bir araya geldi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ile Anmesday Üyeleri Bir Araya Geldi, System.String[]
Vergi Dairesi Başkanlığı ile Ankara Meslekte Dayanışma Derneği (ANMESDAY) üyeleri toplantıda bir araya geldi.

Ankara Meslekte Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, ANMESDAY üyeleri ile istişare toplantısında görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karayılan, paydaş olarak gördükleri meslektaşların sorunlarının çözümüyle ilgili ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Karayılan, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ve meslek mensupları arasında fikir alışverişinin devam edeceğini ve vergi dairelerinde karşılaşılan sorunlara ilişkin hızlı çözüm sağlanacağınını belirtti.

ANMESDAY Başkanı Mücahit Altunok ise Ankara'da faaliyet gösteren yaklaşık 13 bin meslek mensubunun vergi dairelerinde karşılaştığı sorunları ilişkin bilgi verdi.

Altunok, ANMESDAY'ın dolar üzerinden ekonomik darbe girişimine karşı bildiri yayımladığı tüm bu saldırılara karşı yerli üretimin ve yerli tüketimin daha çok teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:29 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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