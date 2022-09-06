Tecavüz hükümlüsü Prof. Dr. Hasan Bilgili hem veterinerlikten men edilirken hem de diplomasına da el koyuldu - Son Dakika
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Tecavüz hükümlüsü Prof. Dr. Hasan Bilgili hem veterinerlikten men edilirken hem de diplomasına da el koyuldu

06.09.2022 11:49

Ankara Veterinerler Odası, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan 23 yaşındaki veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu için 9 yıl hapse çarptırılan Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin meslekten men edilmesi ve diplomasına el konulmasına karar verdi. İşte detaylar...

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Bilgili, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. İdari soruşturma kapsamında, üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret'; Ç.B.'nin olay sonrası götürüldüğü jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında da 'delilleri yok etmek' suçundan dava açıldı.

Cinsel saldırı hükümlüsü profesör veterinerlikten men edildi, diplomasına el koyuldu

MAHKEME TUTUKLANMASINA HÜKMETTİ

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 22 Haziran'daki karar duruşmasında sanık Hasan Bilgili, 'cinsel saldırı' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte Bilgili'nin tutuklanmasına hükmetti. Sanık Serkan Durmaz ile Hüseyin Şenyurt ise beraat etti.

ANKARA VETERİNERLER ODASI MEN KARARI ALDI

Ankara Veterinerler Odası Yönetim Kurulu, Hasan Bilgili'nin hapis cezası almasının ardından durumu değerlendirmek için 28 Temmuz'da toplantı yaptı. Kurul toplantısının ardından Bilgili, Ankara Veterinerler Odası Haysiyet Divanı'na sevk edildi. Burada oy çokluğu ile alınan kararla Bilgili'nin, 6343 sayılı 'Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına İlişkin Kanun'un 6'ncı maddesine göre diplomasına el konulmasına ve meslekten men edilmesine karar verildi. Oda, kararı onaylaması için dosyayı Türkiye Veteriner Hekimler Birliği'ne gönderdi. Türkiye Veterinerler Hekimler Birliği Yüksek Haysiyet Divanı'nın ilerleyen günlerde toplanarak kesin kararı vermesi bekleniyor.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tecavüz hükümlüsü Prof. Dr. Hasan Bilgili hem veterinerlikten men edilirken hem de diplomasına da el koyuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tecavüz hükümlüsü Prof. Dr. Hasan Bilgili hem veterinerlikten men edilirken hem de diplomasına da el koyuldu - Son Dakika
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