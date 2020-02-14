Ankara vuhan'dan getirilen vatandaşlar karantina sonrası konuştu - Son Dakika

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Ankara vuhan'dan getirilen vatandaşlar karantina sonrası konuştu
6 saat önce
ANKARA Vuhan'dan getirilen vatandaşlar karantina sonrası konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:13 Kaynak: DHA
ANKARA Vuhan'dan getirilen vatandaşlar karantina sonrası konuştu
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