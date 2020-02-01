Ankara wuhan çinden türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için moğolistanın... - Son Dakika

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Ankara wuhan çinden türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için moğolistanın...
7 saat önce
Wuhan Çinden Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistanın Başkenti Ulanbatura indi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:18 Kaynak: DHA
Wuhan Çinden Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistanın Başkenti Ulanbatura indi.
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