Ankara wuhan çinden türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için moğolistanın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara wuhan çinden türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için moğolistanın... - Son Dakika

Ankara wuhan çinden türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için moğolistanın...

7 saat önce

Wuhan Çinden Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistanın Başkenti Ulanbatura indi.

Wuhan Çinden Türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için Moğolistanın Başkenti Ulanbatura indi.

Ankara wuhan çinden türk ve dost ülke vatandaşlarını alan uçağımız yakıt ikmali için moğolistanın...

Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:18 Kaynak: DHA
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