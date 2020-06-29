Ankara'ya 1500 kişilik cami yapılacak - Son Dakika

Ankara'ya 1500 kişilik cami yapılacak

ANKARA Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında Kızılay'da 1500 kişi kapasiteli cami yapımı için protokol imzalandı.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında Kızılay'da 1500 kişi kapasiteli cami yapımı için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, projesi Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan cami, yaklaşık 4 bin metrekarelik alana yapılacak. 1500 kişi kapasiteli cami, Kızılay Kumrular Caddesi ile Necatibey Caddesi kesişimine inşa edilecek. Caminin bulunduğu alana çok amaçlı salon, abdesthane, kafeterya ve satış alanları da yapılacak. Alanın zemin altı 3 katı ise dolmuş depolama alanı ve otoparkı olarak Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilecek. Bölgeyi otopark ve depolama alanı olarak kullanacak olan dolmuşçu esnafı, Güvenpark'tan yolcu alabilecek. Bu sayede Güvenpark'taki yeşil alan bölgesi yaklaşık 2 bin metrekare artacak, parka 241 yeni ağaç dikilecek. Caminin, 2021 yılı sonuna kadar bitirilerek, ibadete açılması planlanıyor.

Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi


Türkiye, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'ya 1500 kişilik cami yapılacak - Son Dakika

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 19:57 BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı 19:39 The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor 19:27 Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 11:24 Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı 07:21 Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
20:30
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:41:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'ya 1500 kişilik cami yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]