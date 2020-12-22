Ankara'ya 27 Aralık Ormanı - Son Dakika

Ankara'ya 27 Aralık Ormanı

22.12.2020 09:52
Ankara'ya 27 Aralık Ormanı, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı, Altındağ'da yine anlamlı bir etkinlikle kutlanacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı, Altındağ'da yine anlamlı bir etkinlikle kutlanacak. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, 27 Aralık günü vesilesiyle 2 bin 500 adet meyve fidanı toprakla buluşuyor. Orman, başkente hem yeşil alan hem de oksijen kazandıracak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı bu anlamlı tarihte, Ankara'ya bir hediye vermek istediklerini, bu nedenle de bir hatıra ormanı oluşturmaya karar verdiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Altındağ'a kısa sürede 30 yeni park, 3 meyve ormanı alanı, 350 bin metrekare yeni yeşil alan ve 25 binden fazla fidan kazandırdık. 27 Aralık günü yeşil alanlarımıza 90 bin metrekare daha eklenecek, yeşil alan miktarımız 500 bin metrekareye yaklaşacak inşallah" dedi.

Altındağ'a kazandırılan ormanlar hakkında bilgi veren Başkan Balcı şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Gicik Mahallemizde bir meyve ormanı oluşturduk. 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak için oluşturduğumuz bir hatıra ormanını da Altındağımıza kazandırdık. Ankaramızın başkent oluşunun 97'nci yıldönümünde ise 5 bin ıhlamur fidanını toprakla buluşturduk. Başkentimize yeşil alan, temiz nefes ve şifa deposu armağan ettik. 27 Aralık tarihini de unutmadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı 27 Aralık gününde de bir hatıra ormanı oluşturacağız. Çok büyük bir alanda 2 bin 500 adet meyve fidanı büyüyecek inşallah... Geleceğe yapılan en güzel yatırım, temiz bir doğa ve daha yeşil bir dünya."

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin Altındağ'da atıldığını hatırlatan Başkan Balcı, "İstiklal mücadelemiz Altındağ'dan kumanda edildi, ilk meclis burada toplandı, Ankara'yı Ankara yapan tüm kararlar burada alındı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Altındağ'da atıldı. Emanetimiz çok büyük, çok değerli. Türkiye'nin başkenti Ankara, Ankara'nın başkenti ise Altındağ" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Ankara'ya 27 Aralık Ormanı
Ankara'ya 27 Aralık Ormanı
Ankara'ya 27 Aralık Ormanı
Ankara'ya 27 Aralık Ormanı
Ankara'ya 27 Aralık Ormanı
Ankara'ya 27 Aralık Ormanı
Ankara'ya 27 Aralık Ormanı

Mustafa Kemal Atatürk, Altındağ, Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'ya 27 Aralık Ormanı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım "Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi" hazırlandı! Türkiye 15 sıra geriledi Burak Yılmaz'ın Kimpembe ile girdiği pozisyon L'Equipe'te kapak oldu Su seviyesi azalan Yeşilırmak Nehri'nin rengi kirlilikten karardı Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları         
09:49
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi         
09:41
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi         
08:28
Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır         
07:59
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor? Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor?         
20:23
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 10:18:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'ya 27 Aralık Ormanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei