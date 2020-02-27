Ankara'ya 53 kilometre bisiklet yolu yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'ya 53 kilometre bisiklet yolu yapılacak - Son Dakika

Ankara'ya 53 kilometre bisiklet yolu yapılacak

6 saat önce

Ankara'da "Bisiklet Yolu Projesi" kapsamında 53 kilometre bisiklet yolu yapılacak.

Ankara'ya 53 kilometre bisiklet yolu yapılacak, System.String[]

Ankara'da "Bisiklet Yolu Projesi" kapsamında 53 kilometre bisiklet yolu yapılacak. İlk bisiklet yolu ise Milli Kütüphane ile Ankara Üniversitesi arasındaki 3.5 kilometrelik parkur olacak.


Toplam 9 etaptan oluşan Bisiklet Yolu Projesi'nin ilk ayağı olan 1. etap çalışmalarını bisiklet toplulukları ve vatandaşların da katılımıyla yerinde inceleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, 53.6 kilometrelik bisiklet yolu güzergahını 1 yıl içinde bitirmeyi planladıklarını söyledi. Alkaş, "Ankara 1,6 milyon otomobilin olduğu bir kent haline geldi ve bu sürdürülebilir bir şey değil. Ankara'yı otomobillerden alıp insan odaklı bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. Ankara yayaların, toplu ulaşımın ve bisikletlilerin olacak" dedi.


Çalışmalar ağırlıklı olarak gece saatlerinde olacak


1. etap çalışmaları, Milli Kütüphane ve Ankara Üniversitesi arasında 3.5 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek. Bisiklet Yolu Projesi çalışmaları, vatandaşların herhangi bir rahatsızlık yaşamaması ve trafik sıkışıklığına neden olmamak amacıyla ağırlıklı olarak 24.00-06.00 saatleri arasında yapılacak. İki ay içinde tamamlanması planlanan 1. etap inşaat çalışmaları, İnönü Bulvarı (Milli Kütüphane önü), Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Muammer Yaşar Bostancı Caddesi ve 68. Sokak (Ankara Üniversitesi Dişçilik Fakültesi önü) güzergahında sürdürülecek. - ANKARA

Ankara Üniversitesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
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